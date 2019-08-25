مدافع أرسنال يكشف أغرب ما قاله له صلاح عقب ضربة الجزاء

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كشف ديفيد لويز - مدافع أرسنال - عن أغرب حوار دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول عقب حصوله على ضربة جزاء نتيجة عرقلة "لويز" له.

وقال "لويز" عن عرقلته لصلاح واحتساب ضربة جزاء: "ردة فعلتي كانت طبيعية .. وبعدها تحدثت مع مو صلاح وأكد لي أنني لم ألمسه ومع ذلك احتسبها الحكم ركلة جزاء".

وأضاف: "منحني الحكم بطاقة صفراء أثرت على مستواي بقية المباراة ولهذه الأسباب لم أستطع عرقلة صلاح في الهدف الثالث مما أنهى المباراة مبكرًا لمصلحة ليفربول".

وأحرز صلاح هدفين أحدهما من ركلة جزاء حصل عليها هم نتيجة عرقلة "لويز" ، بينما أحرز هدفه الثاني والثالث لـ"ليفربول" بعد قيامه بمراوغة لويز من وسط الملعب والذهاب في شبه انفراد إلى مرمى أرسنال وإحراز الهدف الثالث.

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