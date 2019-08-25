فنان شهير يعتدي على طفل عمره 5 سنوات .. و وزيرة التضامن تتدخل

25 أغسطس 2019 - 06:27 ص

أيام صعبة يعيشها الفنان والإعلامي تامر شلتوت - مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى - بعد اتهامه بالاعتداء على طفل تبناه من دار أيتام أكثر من مرة ، وضربه وسط مطالبات بالتدخل.



و واستجابت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمنُاشدات البعض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلنة بدء التحقيق في الواقعة، والوقوف على حقيقة الأمر، إذ قالت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، "جارٍ التحقيق في الواقعة، وسيتم اتخاذ اللازم لحماية الطفل".





وفي الوقت الذي فضل فيه تامر شلتوت الصمت عن تلك الاتهامات ، إلا أن شقيقه "عمرو" دخل على الخط و روى القصة من وجهة نظرهم قائلا: ""والله يا جماعة مش عارف أقول إيه، عشان بس مطولش الولد كان عمل حاجه كبيرة مايسكتش عليها من غير ما أقول إيه هي عشان الولد داخل شهر 9 المدرسة ومش أظرف حاجة إن زمايله يعرفوا حاجة زي كده في أول سنة ليه.. فباباه كان بيعنفه بناء على تكرار الموضوع واستشارة الدكتور".

وأضاف: "جات واحدة ست عملت فيها المصلحة الاجتماعية والأم المثالية لسنة 2019 تدخلت بمنتهي قلة الذوق دون أي حق ومن غير ما تعرف الموضوع و بتزعق وتتخانق، وتامر رد قالها لو سمحتي متدخليش ده ابني وبربيه.. فإزاي بقي النجم والإعلامي المشهور يحرجها قدام الناس فقررت أنها ترد له الإحراج وتتشهر بالمرة ما هو الموضوع مش هيعدي كده بلوشي وبالمرة تملي شوية من عدم اهتمام المجتمع ليها وتبقى حديثة المجالس".

وتابع: "أنا مش هقول الولد بيتعامل إزاي ولا هقول بيجيله إيه ولا واتقدم له في مدرسة إيه ولا بيتمرن إيه وفين ولا هقول بياخد كورسات إيه ولا كل ويك إند بيقضيه فين ولا هقول أي حاجة عشان إحنا ولاد ناس الحمد لله و مش متربين علي أننا نتكلم في المواضيع دي، ولا ده اللي هيضيف حاجه لعيلتنا!".

وأردف: "أنا مش مضايق من الست دي علي فكرة، ربنا يشفيها و يعافينا جميعا! أنا مضايق أنها فضحت الولد من غير ما تقصد وحرمته من إحساس العيلة قصاد المجتمع المحيط بيه وقصاد زمايله في المدرسة وكده الولد داخل على عالم جديد زي المدرسة بفضيحة وشعور الدونية اللي احنا كنا جاهدين جدا في أننا نعوضه له بيننا زاد بفضيحة من واحده عايزة تتشهر".