» وجد جاره عاريا في الدولاب بالإسكندرية .. فماذا فعل؟

25 أغسطس 2019 - 07:35 ص

أقدم نجار بمنطقة الحضرة الجديدة بالأسكندرية على قتل عشيق زوجته فضلا عن الشروع في قتل زوجته بعد الاعتداء عليهما بساطور بعد رؤية الأول مختبئا في دولاب بغرفة نومه.



وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا من الأهالي يفيد وقوع جريمة قتل بشقة بشارع متفرع من شارع العمدة بمنطقة الحضرة الجديدة، انتقل مأمور وضباط المباحث إلى موقع الحادث.



وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "أ" - 32 سنة - وبها طعنات متفرقة ، بينما عُثر على الزوجة وتدعى (هـ) - 33 - سنة مصابة بعدة طعنات .



وألقت قوات الأمن القبض على الزوج المدعو "أ" -42 سنة - نجار، وتم نقل الزوجة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثة العشيق لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة.



وأقر الزوج في التحقيقات أنه أقدم على الجريمة انتقاما لشرفه ، مؤكدًا أنه كان يسكن في منطقة نادي الصيد رفقة زوجته وأنه انتشرت أقاويل تفيد وجود علاقة بين زوجته وأحد الجيران ما دفعه للانتقال إلى شقة أخرى بمنطقة الحضرة الجديدة.



وأضاف المتهم أنه أثناء عودته من عمله مساءً ودخوله غرفة النوم لتغيير ملابسه فوجئ بوجود جاره عاريا داخل الدولاب، فأسرع إلى المطبخ واستل ساطورا وسدد ضربة لزوجته في الرقبة وعدة طعنات وضربات للعشيق، ما أسفر عن إصابة الزوجة ومقتل العشيق.



وتحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج 4 أيام بتهمة القتل العمد وحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا.

