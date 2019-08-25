» فنان شهير: لهذه الأسباب أخفيت عن الجمهور إصابتي بالسرطان

25 أغسطس 2019 - 07:53 ص

كشف المطرب هيثم شاكر أسباب تأخره في الإعلان للجمهور عن إصابته بالسرطان خلال الفترة الماضية.



وقال "شاكر" في تصريحات صحفية: "أنا من نوعية الناس اللي دايما باخد بالي من اللي حواليا، ومتعودتش إن حد ياخد باله مني، مبحبش أحس إني صعبان على حد، عشان كده اخترت عدم الإعلان في الأول" حسب مصراوي.

وأضاف هيثم ردًا على سؤال إذا كان قرار تأجيل إعلان خبر مرضه كان قائمًا على استدعاء تجربة الفنان عبدالحليم حافظ، والمتهم لدى البعض حتى الآن ورغم كل السنوات التي مرت على رحيله بأنه كان يتاجر بمرضه: "لم استدع هذه المسألة لكن فكرت في أنني لا أريد أن يُقال عني بيتاجر بمرضه، أو أنني أبحث عن شو إعلامي وأحاول استعطاف الجمهور، وفضلت الصمت والانتظار، خاصة وأنني كنت غائبًا خمس سنوات تقريبًا وكان من الصعب أن أربط عودتي للجمهور بالإعلان عن مرضي".

جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن أسباب غيابه لفترة طويلة عن جمهوره، مشيرًا إلى إصابته بمرض خبيث، وأكد لجمهوره أنه تعافى من المرض، ولن يغيب عنهم فترة طويلة مرة أخرى