أديب لـ"وزيرة السياحة": "لازم تردي مينفعش تسكتي"

25 أغسطس 2019 - 10:01 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الأنباء التي تم تداولها بشأن وجود ميكروب في الغردقة، ويطلق عليه "أكولاي"، مشددًا على ضرورة الرد مبكرًا على تلك المزاعم قبل انتشارها بصورة أوسع.

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وزيرة السياحة، وهيئة الاستعلامات بالتصدي لهذا الأمر، حتى لا تتأثر السياحة، خاصة وأنها بدأت تسترد عافيتها، موضحًا أنهم يحاولون التأثير على الوضع السياحي المصري.

وأضاف أديب: "هما مش عارفين يصدروا لينا إرهاب، ومصر أصبحت مثل أي دولة في العالم، فبيحاولوا يصدروا شائعات جديدة، معقبة: "معالي وزيرة السياحة لازم تردي مينفعش تسكتي، مينفعش نديهم فرصة".