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بعد 6 سنوات خطوبة..

هذا ما فعله أصغر عروسين فى مصر

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شمس وإيمان
شمس وإيمان

علي محمود

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انهيار

انغام

ياسين

غنوة

احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بزواج أصغر عروسين في مصر؛ بعد الضجة الكبيرة التي تزامنت مع نبأ خطوبتهما منذ 6 سنوات؛ حيث كانت سن العريس شمس حينها لم تتعد 13 عامًا، وهو تلميذ في الصف الثاني إعدادي، أما العروسة إيمان فكان عمرها 9 سنوات في الصف الثالث الابتدائي. 

وقرر أهل العروسين شمس وإيمان، إتمام الزواج بعد أن أنهى العريس الشهادة الثانوية العامة، وأنهت العروس شهادة الإعدادية. 

يذكر أنه قبل 6 سنوات، ظهرت صور ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين يرقصان على أنغام الموسيقى وسط الأهل والأصحاب، في إشارة إلى أول خطوبة لطفلين لم يتجاوز عمرهما 13 عاما في مصر.
وتم تقديم عدة بلاغات من مراكز حقوقية مختلفة للنائب العام لإيقاف الزواج قبل 6 سنوات، والاعتراض على فكرة الخطوبة، كونهما طلفين لم يبلغا السن القانوني، ما دفع الأسرتين إلى الإعلان أن ما حدث لا يتعدى الخطوبة فقط. 



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