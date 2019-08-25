إسقاط طائرتين إسرائيليتين فى الضاحية الجنوبية بلبنان

25 أغسطس 2019 - 10:54 ص

سقطت طائرة إسرائيلية مسيّرة فجر اليوم الأحد، في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما انفجرت طائرة مسيّرة ثانية قرب الأرض".

وأضاف المسئول أنّ "الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطّمها في أحد أحياء الضاحية الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر خاص قوله: " إنّ "الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال".

بينما أعلن المسئول الإعلامي في "حزب الله" محمد عفيف في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ الحزب لم يسقط أي طائرة من الطائرتَيْن المسيرتين اللتين سقطتا فوق الضاحية الجنوبية فجر اليوم الأحد، مؤكّداً أنّ الحزب سيكون له ردٌّ قاسٍ على ما جرى في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين.

وأصدرت قيادة الجيش، بياناً حول الحادثة، جاء فيه: "بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 2.30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار إقتصرت على الماديات.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الاجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه لا يعلّق على تقارير خارجية، وذلك بعد ساعات من استهداف مقاتلاتٍ إسرائيلية لمواقع إيرانية قرب العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيّرة على إسرائيل.







