"ترامب": رئيس وزراء بريطانيا "الرجل المناسب" لهذا الأمر

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ترامب

جونسون

البريكست

عقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا.

وأعرب ترامب عن دعمه لجونسون، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس.

ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب ترامب أن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

وأعلن ترامب احتمال التوصل "سريعا" إلى اتفاق تجارة "كبير جدا" مع بريطانيا.


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