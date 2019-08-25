شنق وانتحار.. حادثتان هزّتا السعودية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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عثرت الشرطة السعودية على وافدَيْن فارقا الحياة حيث عَلِقا بحبل في رقبتيهما في محافظة المجمعة، في حادثيْن منفصليْن.

وكان وافد آسيوي قد أقدم على الانتحار في غرفته بمركز جلاجل- جنوبي محافظة المجمعة بالسعودية.

بينما وجد وافد آسيوي آخر متوفى ومعلق بحبل في شاحنته على طريق الأرطاوية- شرقي المحافظة.

وكان أحد الوافدين قد لقي مصرعه بعدما ربط حبلاً في رقبته وعلّقه في سقف غرفته بمركز جلاجل.

وكشف عن الواقعة أحد زملائه بعدما اتصل به مرارًا ولم يرد، فقام بالاتصال بكفيله وذهبا إلى غرفته وفتحا الباب المقفل بالقوة، ليجداه معلقاً بسقف غرفته وقد فارق الحياة.

على الفور تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الحادثة.

كما بُلغت الجهات الأمنية في حادثة أخرى، بوجود وافد آسيوي معلق بشاحنته على طريق الأرطاوية - حفر الباطن، بالقرب من مركز الأرطاوية- شرقي المجمعة.

 وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بعمل التحريات والتحقيق في أسباب الوفاة؛ للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لعمل الإجراءات اللازمة، وكشف ملابسات الحادث.


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