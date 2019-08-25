مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

25 أغسطس 2019 - 11:41 ص

أعلنت مذيعة الجزيرة حسينة أوشان مغادرتها للقناة بعد عمل دام 5 سنوات.

وكتبت أوشان على حسابها في تويتر: "بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة.. لكل من سأل عن الأسباب اعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث اقله في هذه المرحلة.. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة مذيعة الجزيرة بين مودع ومهاجم، حيث كتب أحد المهاجمين قائلاً: "انتهت فترة ارتزاقك وبدأت فترة تشردك".

وغرد آخر: "نحن لا نريد تفاصيل يا اخت حسينه لكن من حق المشاهد ان يفهم ما يدور الجزيره بنيت بمصداقية المشاهد والمقدم والمعد ويجب ان نحترم وجهات نظر الجميع".

وعلق أحد المغردين: "شجاعة، تستهلي قناة احسن بكثير جدا نظرا لحيادك ولتناولك لازمة الخليجية بموضوعية علي الأقل في وسائل التواصل".







