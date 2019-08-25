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فتوي "التاتو حلال" تشعل أزمة

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التاتو
التاتو

متابعات-علا خطاب

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فتوى

التاتو

أمين الفتوي

أثارت تصريحات أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ أحمد وسام، جدلا واسعًا، بعدما أفتى بجواز رسم  "التاتو" على الجسم عن طريق "المايكرو بلدينيج" .

وأفتى الشيخ "وسام" بأن رسم "التاتو" بالتقنية السابق ذكرها حلال، ولا حرج فيه؛ لأنه يصل للطبقة الأولى أو الثانية من الجلد فقط، لافتًا إلى أن "المايكرو بلدينيج ” حلال؛ لأنه يتعامل مع الطبقة الثانية، أو الثالثة، من الجلد فقط، وبالتالي فإنه يزول بعد فترة حوالى 6 أشهر إلى سنتين -على حد قوله- .


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