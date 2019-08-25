تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة جديدة

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن مسابقة جديدة للمواطنين جائزتها سيارة 2019 وفق عدد من الشروط كالتالي: الإجابة الصحيحة على السؤال، عمل لايك وشير لهذا البوست، متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل متابعة الحسابات: (حسابه في تويتر – حسابه في الإنستجرام – حسابه في الفيسبوك – حساب نادي ألميريا بالإسباني في تويتر – حساب نادي ألميريا بالعربي في تويتر – حساب نادي ألميريا في الفيسبوك – حساب نادي ألميريا في الإنستجرام – قناة نادي ألميريا في اليوتيوب).

وأوضح آل الشيخ أن سؤال المسابقة هو توقع نتيجة مباراة ألميريا وهويسكا المقامة يوم 2019/8/31 م الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، كما ستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة، مبينًا أن آخر موعد لقبول التوقعات سيكون قبل المباراة.

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