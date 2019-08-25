» مفاجأة.. "الروبوت" لجراحات المخ والأعصاب

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متابعات-علا خطاب

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ناقش مؤتمر الروبوت العالمي لعام 2019، الذي شارك فيه وفود وعارضون وشركات من 22 دولة، ويختتم أعماله اليوم الأحد في العاصمة الصينية بكين، أحدث تقنيات الإنسان الآلي والاستخدامات المبتكرة، منها إجراء الروبوت لجراحات مخ وأعصاب بالغة الصعوبة والتعقيد.

كما أقيم على هامش المؤتمر سلسلة من المعارض الخاصة بالروبوتات الجديدة، التي تقدم خدمات لوجستية طبية وأخرى متعددة الأغراض، توظف الذكاء الصناعي المتقدم. كذلك تم إجراء 4 مسابقات في الابتكار والإبداع بمشاركة نحو 4500 متسابق محترف، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشهدت المناسبة التكنولوجية السنوية عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقاً صناعياً، من إنتاج شركات عالمية كبرى.

وبرز بين المشاركين في المعرض شركة HRG Robotics ، التي قامت بإزاحة الستار عن منتجات قامت بتصنيعها بالمشاركة مع العديد من الشركات الصاعدة الواعدة، إضافة إلى شركة Festo الألمانية، التي عرضت ابتكارها الجديد "سمارت بيرد"، المستوحى من نورس الرنكة ويحاكي تحليق الطيور.

ويعد "سمارت بيرد" الدرون الأخف وزناً حيث لا يزيد عن 450 غراماً، ويمكنه الإقلاع والتحليق والهبوط بقوة اندفاع يتم توليده من خلال حركة الأجنحة، والتي تستهلك طاقة لا تزيد عن 23 واط، بما يصل إلى نصف ما تستهلكه بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.


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