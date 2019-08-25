  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:20 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة

أول عملية زرع قوقعة في "التأمين الصحي" الجديد

الملك سلمان

الحدث الأبرز في السعودية.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

أرشيفية

سائق يبتز مخدومته بفيديوهات عارية لها ولبناتها

اتحاد الكرة

ضربة قاتلة لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجديد

أحد مساجد العاصمة، بغداد

فنانة شهيرة تثير الجدل بجلسة تصويرية داخل مسجد

من داخل إحدى الصيدليات

خربشة الأطباء.. الصيدليات تحتاج لـ«شامبليون»

فتاة العياط

الملابس الداخلية لـ «فتاة العياط» تكشف عن مفاجأة جديدة

أرشيفية

تصريحات هامة لـ «السيسى » في قمة السبع الكبار

الأهداف التي قال الجيش الإسرائيلي إنه ضربها في سوريا

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

مانشستر سيتي يهزم بورنموث 1/3

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

#

«محرز» يقود مانشستر سيتى للفوز على بورنموث

مانشستر سيتي

المصريون

بورنموث

حقق مانشستر سيتي، فوزًا هامًا على بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول، بفوز مانشستر سيتي 2 / 1، حيث تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الدقيقة 15، ثم أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يسجل هاري ويلسون هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف سيرخيو أجويرو الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف، متأخرا بفارق هدف عن المتصدرين رحيم سترلينج وتيمو بوكي، ومتقدما على محمد صلاح بفارق هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد بورنموث عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

كان مانشستر سيتي، قد سقط في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه توتنهام يوم السبت الماضي، فيما فاز بورنموث على أستون فيلا 2 / 1 في ذات اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال
» مصرع طفل تحت عجلات مترو كلية الزراعة بشبرا
» هذه نبوءة «صلاح» التي تحققت أمام آرسنال
» لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي
» مانشستر سيتي يهزم بورنموث 1/3
» حبس «عروس قنا» المتهمة بخطف عريسها لإجباره على الزواج منها
» مفاجأة.. "الروبوت" لجراحات المخ والأعصاب
» الصين تصمم أطول نفق للسكة الحديد بـ17 مليار دولار
» "نجدة الطفل" تمنع زواج طفلة: "تحفظنا عليها فى الكوافير"
» إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ هذه المدة
» فيديو جديد لـ"رانيا يوسف" بالبكيني يثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية