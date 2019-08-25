شاهد.. ردة فعل فرقة موسيقية فرنسية عندما سمعت الأذان لأول مرة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يوثق رد فعل فرقة موسيقية فرنسية عند سماعهم صوت الأذان، أثناء عزفهم للموسيقى.

وأظهر الفيديو الفرقة الموسيقية أثناء عزفها للألحان وسط تجمهر كبير من الأشخاص حولهم، ولكن حدث توقف بشكل مفاجئ بين صفوف الفرقة وظهر صوت إطلاق صافرات، وأشار أحدهم إلى التوقف مؤقتًا عندما تيقنوا من سماع صوت الأذان بمسجد مجاور لهم.

وعلق أحد رواد الموقع على الفيديو قائلًا " لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا يارب العالمين، فعلا الإسلام والمسلمين أجمعين في خير وعافية وستر من الله العظيم حتى يوم العرض العظيم يارب العالمين اللهم آمين يارب العالمين".

فيما قال آخر "والله يا أخي حضرت فرح في منطقة شعبية بمصر أذان الفجر بدأ فالفرقة الموسيقية وقفت طلع صاحب الفرح زعق لهم وقالهم أذان ربنا كل يوم لكن فرح بنتي النهاردة بس واشتغل الفرح والأذان شغال".



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