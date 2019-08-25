منع الزيارات عنه.. محمود ياسين في حالة صحية حرجة

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حالة حرجة

محمود ياسين

منع الزيارات

تعرض الفنان الكبير محمود ياسين إلى وعكة صحية خطيرة أجبرت زوجته الفنانة شهيرة إلى منع الزيارات عليه.

وساءت حالته مباشرة بعد وفاة زميله فاروق الفيشاوي مما أدى إلى نقله على جناح السرعة إلى احد المستشفيات بالقاهرة.

وأكدت الفنانة شهيرة من قبل في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لمحمود ياسين ليست جيدة.

وأوضحت أنها أوقفت الزيارات العائلية لعدم إزعاجه أو جعله يشعر بأي قلق.

وكان النجم محمود ياسين ابتعد عن التمثيل والساحة الفنية منذ عدة أعوام كما يرفض الظهور الإعلامي بالفترة الأخيرة.

وقد أكدت ابنته رغبته في الاستمتاع بحياته مع عائلته وأحفاده بعيد عن النجومية.


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