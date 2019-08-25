» أسطورة مانشستر: تألق «صلاح» و«ماني» يؤلمني

25 أغسطس 2019 - 07:00 م

أشاد الأسطورة الإنجليزية جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، بالثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمنيو وساديو ماني، بعد فوز ليفربول على آرسنال، أمس السبت، في البريميرليج.

الريدز فاز بثلاثية بالأمس على الجانرز، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نيفيل في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" البريطانية: "ليفربول تعاقد مع ثلاثة مُهاجمين مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط، والآن أصبحت قيمة كل واحد منهم 150 مليون باوند".

وأضاف: "في البداية لم يكونوا على ما يرام، والآن أصبحوا متميزين للغاية".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "هذا الفريق جيد حقًا، من المؤلم حقًا بالنسبة لي رؤيتهم هكذا".