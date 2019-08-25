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توتنهام يسقط أمام نيوكاسل بهدف «جويلاينتون»

الرياضة

توتنهام
توتنهام

أمير سعد

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توتنهام يسقط أمام وست هام بهدف «أنطونيو»

المصريون

توتنهام

نيوكاسل

جويلاينتون

سقط فريق توتنهام أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام"، فى ختام منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

أحرز جويلاينتون هدف التقدم لصالح نيوكاسل ضد توتنهام فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، وهو البرازيلي الثالث الذى يسجل لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي بعد كينيدي وكاكابا.

ويمتلك توتنهام فى الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، 4 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على أستون فيلا 3 – 1، فى الجولة الأولى وتعادل مع مانشستر سيتي حامل اللقب فى الجولة الماضية، بنتيجة 2 – 2، يحتل بهم المركز السابع، بينما حصد نيوكاسل أول 3 نقاط هذا الموسم فى المركز الثامن عشر، بينما يتصدر ليفربول برصيد 9 نقاط.

وفى مباراة أخرى، خطف ولفرهامبتون تعادلا قاتلا من ضيفه فريق بيرنلى، بنتيجة 1 – 1.


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