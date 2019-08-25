الأهلي يعلن إعارة لاعبه إلى إنبي

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انبى

محمد شريف

أعلت لجنة الكرة في النادي الأهلي، انتقال لاعبه محمد شريف إلى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أعلنه أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي، فإن اللاعب سينتقل إلى إنبي لمدة موسم واحد فقط، على أن يعود بعده للقلعة الحمراء.

ومن جانبه، أعلن إنبي في بيان رسمي أن الصفقة ستكلف خزينته مبلغ مليون و500 ألف جنيه، في سبيل الحصول على توقيع اللاعب لمدة موسم.

وأوضح إنبي في بيانه أن عقده مع الأهلي لا ينص على وجود بند بأحقية الفريق البترولي في شراء اللاعب، حيث سيتم الاكتفاء بضم اللاعب لمدة موسم.


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