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«اغتصاب جماعي»..تهمة جديدة تلاحق طارق رمضان

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طارق رمضان

محمد فضل- متابعات

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يواجه طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، حسن البنا، دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014، وذلك بحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أوروبية، الأحد.

وبحسب "فرانس برس"، قالت صحيفة "جورنال دو ديمانش" وإذاعة "أوروبا-1" إن النيابة العامة في باريس تقدّمت ببيان اتهامي تكميلي بعد ادعاء "امرأة خمسينية، كانت تعمل في حينه صحفية في إذاعة" بشكوى في مايو الماضي.

وسبق أن تقدمت ثلاث نساء في فرنسا بشكاوى تتضمن اتهامات بالاغتصاب من جانب رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية، بالإضافة إلى تهمة أخرى في سويسرا.

وفي منتصف نوفمبر، أطلق سراح طارق رمضان، لكنّه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق.

وفي القضية الجديدة، تتهم هذه المرأة رمضان، بحسب الوسيلتين الإعلاميتين، بالاغتصاب الجماعي "مع أحد مساعديه" خلال لقاء لإجراء مقابلة معه في 23 مايو في غرفة رمضان في أحد فنادق مدينة ليون، في جنوب شرق فرنسا.

وقالت المرأة في شكواها إنّ رمضان اتصل بها عبر تطبيق "مسنجر" التابع لموقع فيسبوك في 28 يناير 2019 ليقدّم لها "عرضاً مهنياً"، لكنّها لم ترد أبدا.

وأشارت "جورنال دو ديمانش" و"أوروبا-1" إلى أن النيابة العامة في باريس وجهت بيانا اتهاميا تكميليا في نهاية يوليو، يشمل الاغتصاب الجماعي والتهديد والترهيب.

ويعود إلى قضاة التحقيق المكلّفين أمر البت في توجيه اتهام من عدمه.

وفي وقت سابق، أقر حفيد مؤسس الإخوان، وهو متزوج وله 4 أبناء، بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين فرنسيتين بالتراضي، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى كريستيل، بينما الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري.

وفي ديسمبر 2018، قال تقرير صحفي إن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، أفضت إلى العثور على 776 صورة جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية.

وكشف هذا التحقيق عن تورط رمضان، الذي يقدم نفسه "مفكرا" دينيا في فضائح جنسية جديدة في سويسرا مع قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 18 عاما.


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