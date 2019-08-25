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مستشارة بـ"مجموعة السبع": القمة ركزت على قضايا البيئة والإرهاب

الحياة السياسية

جورجينا ميرهم، مستشارة لدي مجموعة السبع
جورجينا ميرهم، مستشارة لدي مجموعة السبع

أحمد سالم

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قالت جورجينا ميرهم، مستشارة لدي مجموعة "G7 " في قضايا الإرهاب، إن مجموعة السبع أهم قمة دولية لمناقشة قضايا الأمن بين الدول الأعضاء.

وأضافت "ميرهم"، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عمل على تجنب أي خلاف بين الدول الأعضاء من أجل التركيز على التهديدات الإرهابية والأمنية خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت "ميرهم"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر عدم صدور بيان ختامي للقمة، مشيرة إلى أن المجموعة معرضة للانقسام إلى 5 + 2، وتابعت، أن القمة ركزت على قضايا البيئة ومكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن عودة روسيا للمجموعة قد يؤدي إلى انسحاب دول أخرى.

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