» 3 مواجهات عربية في دور الـ32 الأول لـ"الكونفيدرالية"

25 أغسطس 2019 - 11:49 م

تحددت ملامح مباريات دور الـ32 الأول لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك بعد نهاية منافسات الدور التمهيدي للبطولة مساء الأحد.



وسيشهد دور الـ32 الأول ثلاث مواجهات عربية، حيث سيلعب بارادو الجزائري مع الصفاقسي التونسي، والاتحاد الليبي مع حسنية أغادير المغربي، وبيراميدز المصري مع شباب بلوزداد الجزائري.

وسيواجه الخرطوم السوداني نظيره موتيما جمهورية الكونغولي، و بيليكان الغابوني مع إنجو رينجرز النيجيري، وأشانتي جولد الغاني مع نهضة بركان المغربي.

فيما سيلعب اتحاد بن قردان التونسي مع بانداري الكيني، ويونغ بوفالويس بطل سوازيلاند مع بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي، وعزام يونايتد التنزاني مع تريانغل يونايتد بطل زيمبابوي.

وسيلعب أدجوبي البينيني مع ساليتاس البوركيني، و جمعية كيغالي الرواندي مع برولين إف سي الأوغندي، و ماليندي إف سي التنزاني مع المصري البورسعيدي ممثل الكرة المصرية.