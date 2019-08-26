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محمود الخطيب

تعرف على أسماء الـ3 مدربين الذي سيتولى أحدهم تدريب الأهلي

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قالت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أنها تتواصل حاليا مع 3 مدربين فقط ليكون أحدهم هو مدرب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وكشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن أسماء هؤلاء ، وهم البرازيلي ريكاردو جوميز ، ومواطنه باولو أوتوري ، والثالث هو خورخي فوساتي .

وأشار "زكي" إلى أن محمود الخطيب - رئيس الأهلي - تواصل بالفيديو كونفرانس مع الثلاثي وتم الاتفاق المبدئي لكي يكون أحدهم هو المدير الفني.

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