» مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه

أحمد عادل شعبان
كشف المخرج عمرو عرفة - مخرج فيلم زهايمر - مفاجأة عن المشهد الشهير الذي جمع بين النجمين عادل إمام وسعيد صالح وتسبب في بكاء كل من رآه تقريبا.
ونشر "عرفة" عبر صفحته بـ"تويتر" صورة للمشهد ، وعلق قائلا: "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي ".
وأضاف: "الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت".
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