مفاجأة .. الشناوي يطلب الرحيل عن الأهلي

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت مصادر صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بعد الكشف عن إصرار حارس الأهلي محمد الشناوي على الرحيل.

و تمسك محمد الشناوى، حارس المرمى، بفتح ملف العروض، التى وصلته خلال الفترة الماضية، واجتمع الحارس مؤخراً مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ونقل له غضبه الشديد من عدم حسم موقف النادى من العروض التى تلقاها مؤخراً متمسكاً بالرحيل ولو على سبيل الإعارة لأى من العروض التى وصلته من الدورى الفرنسى أو السعودية، لتأمين نفسه مالياً "بحسب الوطن".

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