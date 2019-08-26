» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة سألتها: "هتطلقي امتى؟"

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الممثلة عبير صبري
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عبير صبرى

هنأت الفنانة عبير صبري ، زوجها بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت إحدى المتابعات: "يالا عايزين نعرف الطلاق امتى، عشان الجواز اللي بيبقي قايم على مجرد الإعجاب بالفنانة وهي تقعد تعمل بوستات تنافق فيه، وتقول كلام حلو عشان بيصرف عليها، بيكون عمره قصير، طبعا إنتي هتضايقي من كلامي أو هتعمليلي بلوك، بس هي ديه الحقيقة والأيام ما بينا".

و ردت عبير على تلك المتابعة بكلمة واحدة قائلة: "عقبالك".

وتزوجت الفنانة عبير صبري من المحامي الفلسطيني أيمن بياع خلال عام 2018.


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