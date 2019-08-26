  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:14 ص
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

صلاح

الترجي التونسي يطلب من صلاح الانضمام له .. ما القصة؟

تركي آل الشيخ

كيف علق تركي آل الشيخ على مطعم شهير نشر صورة مسيئة له؟

بن زايد وبن سلمان

بيان سعودي إماراتي ناري بعد شائعات الخلاف بينهما

محمد الشناوي

مفاجأة .. الشناوي يطلب الرحيل عن الأهلي

محمود الخطيب

تعرف على أسماء الـ3 مدربين الذين تواصل معهم الخطيب لتدريب الأهلي

جهاد جريشة

هذا ما قاله جهاد جريشة عن أزمته مع النادي الأهلي

عمرو أديب

عمرو أديب: "الأيام القادمة قد تكون دامية لهذا السبب"

صورة أدوية صورة أرشيفية

الكشف عن معلومات صادمة بشأن إعادة تدوير الأدوية في مصر

النادي الأهلي

مفاجأة.. هذا هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

وفاة فنان شهير بعد تعرضه لحادث .. وتامر عاشور ينعيه

الصفحة الأخيرة

حسن شندي على يسار الصورة
حسن شندي على يسار الصورة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

#

بعد نجاحه الأخير.. إصابة فنان شاب شهير بمرض خبيث

#

بسكتة قلبية.. وفاة فنان كويتي شهير

#

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

تامر عاشور

نعى منظم الحفلات وليد منصور ، المنتج الفني حسن شندي الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد تعرضه لحادث.

وقال "منصور" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لا إله الا الله توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الغالي المستشار حسن شندي، نسألكم الفاتحة والدعاء، كان أجدع راجل في مصر بجد".

وكان "شندي" أسس شركة لاكتشاف المواهب الغنائية فضلا عن تنظيم الحفلات.

و نعى المطرب تامر عاشور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صديقه المنتج حسن شندي. وعلق: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى، صديقي الغالي والإنسان المحترم الأستاذ حسن شندي، المستشار القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوچيا، إنا لله وإنا إليه راچعون، دعواتكم بالرحمة"

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة نجم منتخب مصر .. وتشييع الجنازة ظهر اليوم
» بعد إصابته بالسرطان .. نهال عنبر تكشف الحالة الصحفية لفنان شهير
» وفاة فنان شهير بعد تعرضه لحادث .. وتامر عاشور ينعيه
» فنانة شهيرة تتعرض لموقف صادم على خشبة مسرح البالون
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة سألتها: "هتطلقي امتى؟"
» مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه
» خناقة على الهواء بسبب "فندق للكلاب" في الغردقة
» حرائق الأمازون تتسع وطبقة الدحان تمتد 3.2 مليون كيلو متر
» برشلونة يحقق انتصاره الأول في "الليجا" بخماسية
» 3 مواجهات عربية في دور الـ32 الأول لـ"الكونفيدرالية"
» يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية