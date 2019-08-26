"بن سلمان" يكشف حقيقة توتر العلاقات بين السعودية والإمارات

26 أغسطس 2019 - 10:08 ص





علق نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الإثنين، على ما تردد حول توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.





وقال بن سلمان عبر حسابه الموثق على تويتر: "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، يحفظهما الله، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم".





وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي: "نعمل اليوم سويا مع أشقاءنا في الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانيًا أو تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كل أرجاء اليمن".



