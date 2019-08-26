  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:49 ص
بحث متقدم
محاكمة

إحالة 19 مسئولاً بمستشفى المطرية للمحاكمة

بن زايد وبن سلمان

"بن سلمان" يكشف حقيقة توتر العلاقات بين السعودية والإمارات

خيري رمضان

خيري رمضان: "مش هتقدروا تقعدونا في بيوتنا تاني"

البحر الاحمر

إعلان حالة الطوارئ فى "البحر الأحمر" بعد مقتل 16 شخصا

عبد الله المنيف

وفاة الداعية السعودي عبد الله المنيف

ترامب مع السيسي

بعد لقائه مع السيسي.. ترامب يرفض الإجابة عن هذا الأمر

شريف مدكور

"اللاعيبة بيتحرشوا وركبهم باينة سيبوا محمد رمضان في حاله"

بن سلمان و بن زايد

بن سلمان وبن زايد يردان على حملات التشويه بهذا البيان

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

صلاح

الترجي التونسي يطلب من صلاح الانضمام له .. ما القصة؟

إعلامية شهيرة تسخر من اعتزال إليسا وتهدد بالانتحار

الصفحة الأخيرة

حليمة بولند
حليمة بولند

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إنقاذ فنانة شهيرة من محاولة اغتصابها داخل فندق

#

صور صادمة لفنانة شهيرة من داخل مستشفى

#

مفاجأة من العيار الثقيل.. إليسا تعتزل الغناء نهائيًا

#

إعلامية شهيرة تعلق على فيديو الرقص بعلمي " لبنان وإسرائيل"

اليسا

اعتزال

حليمة بولندا

علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على شائعة زواجها من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي، مهددة بالانتحار أو الاعتزال على طريقة الفنانة اللبنانية إليسا التي وصفتها بـ"المسكينة".

وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو، برفقة سيد نواف، أحد مشاهير ”يوتيوب“، قالت فيه: "اش أسوي انتحر أو اتخذ قرار نفس إليسا واعتزل والله ما ألوم إليسا اعتزلت المسكينة".

وقد رد سيد نواف عليها ناصحًا اياها بالصمت قائلاً: "الصمت متعة في زمن الثرثرة".

وأوضحت أنها حتى الآن تلتزم الصمت، لكنها وصلت إلى مرحلة صعبة، قائلة: "وصلوني لمرحلة أقول إليسا ما تنلام يوم ما قررت تعتزل” وتابعت “شنو هذا، شنو ها القذارة، شائعات وكلام، وتحس من قوة الكذبة أن هناك شيئًا تأخر عليك".

بدوره رد الملياردير الكويتي فواز مبارك الحساوي على شائعة زواجه من حليمة بولند وذلك عبر حسابه على تويتر حيث قال في تغريدة: "وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس أكثر مما نتعوذ من إبليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندرى".

واتهم الملياردير الكويتي، بعض المقربين منه بدفع أشخاص بحسابات مستعارة للترويج للأكاذيب، حيث قال:"أشخاص أقرباء وأكثر من إخوة لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت، هذا بلاء، وأنا أدعو لهم بالشفاء من هذا البلاء، مع الأسف، حسبنا الله ونعم الوكيل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة تسخر من اعتزال إليسا وتهدد بالانتحار
» شاهد.. الطائرات الحربية تطفئ حرائق الأمازون
» فنانة شهيرة تحتضن معجبًا لها وتثير ضجة
» شاهد.. ميلانا ترامب وبريجيت ماكرون فى أرض الفلفل
» وفاة نجم منتخب مصر .. وتشييع الجنازة ظهر اليوم
» بعد إصابته بالسرطان .. نهال عنبر تكشف الحالة الصحفية لفنان شهير
» وفاة فنان شهير بعد تعرضه لحادث .. وتامر عاشور ينعيه
» فنانة شهيرة تتعرض لموقف صادم على خشبة مسرح البالون
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة سألتها: "هتطلقي امتى؟"
» مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه
» خناقة على الهواء بسبب "فندق للكلاب" في الغردقة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية