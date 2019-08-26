السيسي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة السبع

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متابعات- الدويني فولي

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السيسي يلتقي رئيسي وزراء إيطاليا والهند على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة السبع، المنعقدة بفرنسا، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا، يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.


وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي

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