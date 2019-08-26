"الجندي": لما تلاقي قنبلة هتنفجر افعل هذا الشيء

26 أغسطس 2019 - 10:33 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن عدم اليقين سبب ترك المسلم للصلاة، معقبًا: "اعتبر قنبلة هتنفجر هتعمل ايه هتكون تجرى على اللى يطفيك، لازم تفهم أن اللى مش بيصلى هيكون فى النار، وهذا ما جاء فى القرآن".

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تارك الصلاة مصيره النار، متابعا: "ربنا إللي أكد أن عدم الصلاة يُدخل النار، وهذا واضح في القرآن الكريم".

وأشار إلي أن الأذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع؛ لم يعترف بالصلاة، معترف بالصلاة ولكن يكسل أن يصلي، يصلي مرات وينقطع مرات أخرى.