محمد بن سلمان يصدر قرارًا جديدًا

26 أغسطس 2019 - 12:46 م

أصدر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، قرارًا عاجلاً بدراسة "إقامة مزاينات للإبل في المناطق، بالإضافة لمهرجان الملك عبد العزيز".

وأعلن عن هذه الخطوة، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، حيث غرّد على حسابه في تويتر، مشيرً إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، وجه "بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل".

ذكر أن السعودية تنظم سنويًا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يتضمن فعاليات متعددة منها جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل.

وتمنح هذه الجائزة وفق قواعد وشروط محددة بمعية خبراء في هذا المجال يتولون وفق الضوابط اختيار الناقة الأجمل.



