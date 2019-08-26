» الحوثيون يزعمون استهداف موقع عسكري بالرياض

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 أعلن المتحدث باسم الحوثيين أنهم استهدفوا هدفا عسكريا في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الإثنين، بعدد من طائرات "صماد 3" المسيرة.

وقال الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "الطيران المسير نفذ هجومًا واسعًا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري مهم في الرياض.

وفي وقت سابق مساء أمس الأحد، نشرت وسائل إعلام سعودية ونشطاء، مقاطع فيديو وثقت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون استهدفت منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف 2K ".

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.


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