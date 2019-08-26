  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء

تصنيع الدواء: "دا غش وكارثة يجرمها القانون"

محمد رمضان

إنذار رسمى يطالب بإيقاف محمد رمضان عن الغناء

عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

السيسي: هذا الشيء من أخطر القضايا

سما المصري

"من ريحتك وحشة لصورة قديمة".."المصري" تفضح ريهام سعيد

ترامب وميركل

قبلة «ترامب» لـ«ميركل» تثير تساؤلات بقمة السبع

بن سلمان

محمد بن سلمان يصدر قرارًا جديدًا

أمير الكويت

شاهد.. أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية

مجموعة السبع

مشاجرة حادة بين ترامب ومجموعة "السبع" بسبب هذه الدولة

إسطنبول

مفاجأة جديدة بشأن "السعودية المختطفة" في إسطنبول

ترامب والسيسي

ترامب: مصر حققت نجاحًا كبيرًا تحت قيادة السيسي

تصنيع الدواء: "دا غش وكارثة يجرمها القانون"

الحياة السياسية

الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء
الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكشف عن معلومات صادمة بشأن إعادة تدوير الأدوية في مصر

#

البرلمان التونسي يصدق على تعديل قانون الانتخابات

#

تجريم «الطلاق بالثلاثة» بقوة القانون

#

صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون

نساء

روسيا

أزمة رجالة

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عملية إعادة تدوير وتعبئة الدواء في مصانع يطلق عليها مصانع "بير السلم"، ويتم طرحها في الأسواق كأدوية منتجة من المصانع الأصلية، بتواريخ صلاحية جديدة، معقبًا: "دا غش وكارثة يجرمها القانون".

وأضاف "رستم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصيدلي يقوم بجمع الدواء المنتهي الصلاحية لكي يسلمه للشركة المصنعة، ونتيجة غياب الفواتير لدى الصيدليات نشأت مشكلة كبيرة في السوق المصري، وهي أن الصيدلي أصبح لديه أدوية من رأس ماله الخاص، وعندما يخاطب الشركات تطلب منه الفاتورة الدالة على الشراء.

وأشار إلى أن أزمة نقص الدواء ليست بجديدة لأن الدولة اعتمدت بشكل كبير على الاستيراد، موضحا أن القانون لا يزال يتعامل مع الغش التجاري كونها جنحة وليست جريمة، مؤكدا أنها تعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد، لأنها قد تودي بحياة مريض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة "رجالة" في روسيا لهذا السبب
» حلا شيحة تصدم الجميع بإطلالة "جريئة"
» "صلاح" فى التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي
» الحوثيون يزعمون استهداف موقع عسكري بالرياض
» صورني في أوضاع مخلة أثناء العلاقة الحميمة وأجبرني على هذا الأمر
» مخمور يعتدى على فنانة سعودية ويقتحم غرفتها
» بعد سجوده عاريًا.. فنانة شهيرة تهاجم "رمضان"
» فيديو لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير الجدل
» وفاة لاعبة الأهلي إثر حادث أليم
» "أم كلثوم الخليج" لقب جديد لأحلام يثير أزمة
» صورة فاضحة لحرس الشرف الفرنسي مع ميلانا ترامب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية