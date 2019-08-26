» بـ"تاتو وظهر مكشوف".. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل

أحدثت الفنانة شمس الكويتية، ضجة، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام استعرضت فيها تاتو جديد على ظهرها.

وظهرت شمس الكويتية في الصورة وهى تجلس وتنظر إلى البحر بينما كانت ترتدي فستانًا مكشوف الظهر.

وعلقت شمس على الصورة قائلة: "لا يمكننا تمزيق ولو صفحة واحدة من صفحات حياتنا، لكن بإمكاننا إلقاء الكتاب بكامله في البحر".

وقد تفاعل متابعو شمس مع الصورة حيث أعرب أغلبهم عن التاتو الذي بدا على شكل جناحين على كامل ظهرها.