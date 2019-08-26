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والدة فنانة شهيرة ترد على منتقديها: "مكنتش محجبة"

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حلا الترك
حلا الترك

متابعات-علا خطاب

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حلا الترك

منى السابر

خرجت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، عن صمتها، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها بعد خلعها للحجاب، موضحة أنها لم تكن محجبة بالأساس بل كانت تضع على رأسها فقط غطاء للاحتشام دون التزام صريح بغطاء الرأس .

 ومن خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ردت مني السابر على منتقديها، لتؤكد أنها صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الموضوع .

وأشارت إلى أنها لم تلجأ إلى أحد حين اختارت أن تحتشم وتغطي شعرها واليوم ليست بحاجة لاجتهادات البعض حول موضوع تخليها عنه لأن ذلك يعتبر قرار شخصي .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو منهم المؤيدين لها والمدافعين عنها وعن قرارها الشخصي الذي لا يضر بأحد وليس من حق أي شخص أن يتدخل به.

 وعلى الجانب الآخر منهم من اعتبر أن الحجاب كان يليق بها واعتادوا على ظهورها به في المناسبات التي كانت تشاركهم بها بالحجاب لافتين إلى أن قرارها كان مفاجئًا بالنسبة لهم.

يذكر أن منى السابر أطلت بدون الحجاب بعد أيام قليلة على طعن محمد الترك والد أبنائها بالحكم الذي صدر عن المحاكم البحرينية قبل عامين حيث استرجع حضانة أولاده الثلاث حلا وعبد الله ومحمد.

 

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