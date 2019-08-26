تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

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حسن علام- متابعات

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النيابة

فتاة العياط

أصدر قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة قرارا بإخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار بس باقى المتهمين فى القضية.
وقال ممدوح عبد الجواد، المحامى، إن من حق النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهم الصادر من قاضى المعارضات، أو قاضى غرفة المشورة، وفى حالة استأنفت النيابة، يتم تحديد جلسة خلال 48 ساعة لنظر الاستئناف.

وتابع "عبد الجواد"، في تصريحات له، أنه حال استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل تتوقف إجراءات إخلاء السبيل، ولا يتم تسديد الكفالة المالية، لأن المتهم لن يستفيد من القرار لحين الفصل فى استئناف النيابة.


واضاف، أنه يتم نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، وحال رفضه يصبح قرار إخلاء السبيل وجوبيا، أما حال قبوله، يتم تجديد حبس المتهم. 

وقال إنه حال عدم استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، يعتبر القرار نافذا ويسدد المتهم الكفالة المالية، وينهى كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله، ليغادر الحجز المودع فيه.

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