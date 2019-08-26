نائب يكشف السبب وراء تاخر تطوير «السكة الحديد»

26 أغسطس 2019 - 04:27 م

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يوجد العديد من محطات السكة الحديد التي تعاني من مشكلات سواء في المزلقانات أو القضبان أو الأرصفة وغيرها، وما يتردد من شكوى بخصوص محطة سكة حديد دمنهور، هو نتاج سنوات وأنظمة تجاهلت تطوير مرفق السكة الحديد بأكمله.





وأوضح عبد الواحد، في تصريح، أن هناك خطة واضحة من الدولة لتطوير محطات السكة الحديد بشكل عام خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن عدم توافر تمويل تطوير تلك المحطات كان السبب في تأخير تطوير وإنشاء بعض المحطات التي تحتاج إلى التطوير، وسيتم استكمال خطة التطوير من خلال البحث عن وسائل تمويل، حتى يكون هناك نتائج مرضية للمواطن.





وأشار إلى أن محطة سكة حديد دمنهور تعاني من مشكلات منذ سنوات طويلة، وبالتالي إنشاء المحطة يحتاج وقت، خاصة وأن هناك أزمات تمويلية تعوق فكرة التطوير أو الإنشاء، مؤكدًا أن اللجنة تعمل منذ فترة على متابعة ما تم في محطة دمنهور، لأن كل ما يخص حياة المواطن نحن مسئولون عنه.



