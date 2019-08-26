الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

26 أغسطس 2019 - 04:52 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم الاثنين، فيما ردت وزارة الداخلية السعودية ببيان عاجل لتأكيد تنفيذ الأمر الملكي.

وتضمن الأمر الملكي تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق سعودي قتل مواطن آخر بطعنه بالسكين، وذلك بعد استنفاد كل درجات التقاضي أمام القضاء.

وأصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك, فيما يلي نص البيان:

أقدم / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي – سعودي الجنسية – على قتل / فريج ابن عودة بن فريج العطوي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي – سعودي الجنسية – يوم الاثنين 25/ 12/ 1440هـ بمدينة تبوك بمنطقة تبوك.

على الجانب الآخر استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، عدد من الأمراء والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وحسب "واس"، في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن خالد بن سعود.