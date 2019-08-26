سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

26 أغسطس 2019 - 04:53 م

كشف عماد متعب، مهاجم الفريق الكروي السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سبب كره حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأحمر له وللنجم محمد أبو تريكة.

وقال «متعب» في تصريحات عبر قناة الأهلي: «حسام البدري لديه وجهة نظر في المهاجم أن يكون هجام وعداء، هو أيضا لا يحب اللاعبين الكبار، الجميع يعلم هذا الأمر، سبق وحدث نفس الموقف مع محمد أبوتريكة ووائل جمعة في 2008، وحصل بعد ذلك مع محمد بركات ومحمد شوقي».

وأضاف "تكرر الأمر بعد ذلك مع حسام غالي ومعي شخصيا، وكان سيأتي الدور على شريف إكرامي، هو يحب اللاعبين الصغار، هذا معروف للجميع، نتذكر في 2008 كان يحتوي أحمد شكري وشهاب الدين أحمد، بعد ذلك كريم نيدفيد، هذا ليس تقليلا منهم بالطبع".

وصرح: "لقد وقعت على عقد مباراة اعتزالي قبل كأس الأمم، نسعى لأن يكون هناك وقت مناسب خلال شهر ديسمبر المقبل، نتفاوض مع أندية كبيرة في أوروبا، أكبر 4 أندية في أوروبا، الاتفاق أن تقام المباراة مع ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس أو ليفربول".

واختتم: "البحث عن موعد يناسب أجندة تلك الأندية هو الأزمة فقط، قد نضطر لتأجيل المباراة لمايو المقبل، سيتم حسم الأمور قريبا".