  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

تركيا

أردوغان: سنواصل التنقيب.. سنحارب

ميلانا ترامب

فضائح قمة "السبع".. قبلات حارة واختلاس نظرات

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

متعب

سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

الرئيسان السيسي وماكرون

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

فتاة العياط

تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

عماد متعب:

لهذا السبب.. «البدري» لا يصلح لتدريب منتخب مصر

الرياضة

حسام البدرى
حسام البدرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الحاج ضيوف يرشح هذا الثنائي لخلافة أجيري

#

أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر

#

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

#

مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

المصريون

البدرى

منتخب مصر

متعب

أكد النجم عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن حسام البدري المدير الفني السابق للقلعة الحمراء لا يصلح لتدريب الفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري لأنه لا يحب اللاعبين الكبار ودائما يفضل اللاعبين الصغار بسبب قدرته على احتوائهم.

وقال «متعب» في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تقابلت مع حسام البدري صدفة بعد العودة من التعاون، قال لي إنه يريد رؤيتي في النادي وقتما كان مديرا فنيا للأهلي، لكن لم أذهب في الحقيقة".

وواصل: "لم أقابله بعد ذلك، لا يوجد لدي أي مشكلة في الحديث معه، لكن هناك فارق بين أن المدير الفني لا يقوم بالدفع بك في المباريات لوجهة نظر فنية، وفارق بين أن المدير الفني يريد أن يؤذيك، هو لم يكن يريد بقائي، لهذا أراد أن يشوه صورتي".

واستكمل: "في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، الفريق في مباراة الذهاب بمصر كان يحتاج للفوز، لعبت 4 دقائق فقط لا غير، إذا كنت بالفعل لا أستطيع اللعب، لماذا لعبت في المغرب 25 دقيقة".

وشدد "هو لم يكن يحب أن أستمر في النادي الأهلي، نفس الأمر بالنسبة لحسام غالي".

واختتم: "ما يجعلني أشعر بالذهول من موقف حسام البدري معي، هو أنه من قام باكتشافي، قال للراحل صالح سليم عني إنني سأكون من أفضل المهاجمين في مصر في لقاء جمعني بالمايسترو في أهلي مدينة نصر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل عرض جالطة سراي لـ«النني»
» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة
» «قمر» يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي
» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا
» شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب
» مقتل وإصابة 18 في قصف روسي على سوريا
» نقل عاصمة إندونيسيا على جزيرة بورنيو
» لهذا السبب.. «البدري» لا يصلح لتدريب منتخب مصر
» لبنان: الهجوم الإسرائيلي بداية إعلان الحرب
» أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا
» فنانة شهيرة تدعم مرضى التوحد بـ"كاش مايوه"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية