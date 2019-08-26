اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

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المصريون

منتخب مصر

قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن المدير الفني القادم لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية.

وصرح إسماعيل عبر إذاعة 9090، اليوم الاثنين "حُسم الأمر، مدرب المنتخب وطني، هذه توجهات الدولة، واتحاد الكرة منظومة تعمل داخل الدولة".

وأضاف "يتم المفاضلة بين 7 أسماء، والاختيار سيكون وفقا لمعايير معينة استعدادا لكأس أمم 2021 ومونديال 2022، وسيتم التطرق لملف مدرب المنتخب في اجتماع مجلس الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، لأنه من الملفات الملحة".

وتابع "الأسماء المرشحة متروكة للجنة، ولن أعلنها احتراما لهذه الأسماء، فهي معروفة ويتم تداولها منذ أكثر من شهر، يتبقى فقط أن ندعو بالتوفيق لمن يقع عليه الاختيار".

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قال خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب يوم 31 يوليو الماضي، بأنه يميل لتعيين مدير فني مصر لقيادة المنتخب.

ويبقى مقعد المدير الفني لمنتخب مصر شاغرا منذ إقالة المكسيكي خافيير أجيري في 6 يوليو الماضي بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم.

وتداولت تقارير عديدة أسماء مرشحين لقيادة منتخب مصر مثل حسن شحاتة، حسام البدري، حسام حسن، إيهاب جلال، وأحمد حسام ميدو.

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