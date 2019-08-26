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ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج 42 % خلال مايو

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البنك المركزي

المصريين في الخارج

تحويلات المصريين

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.8 بالمئة على أساس شهري، في مايو 2019.

وقال البنك المركزي المصري في بيان أصدره الإثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 3 مليارات دولار في مايو الماضي.

وحسب بيان "المركزي"، سجلت التحويلات نحو 2.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت التحويلات 15.3 بالمئة، مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الشهر من 2018.

وتزايدت التحويلات، عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وقبل قرار تحرير سعر الجنيه، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية (السوداء) نحو 100 بالمائة؛ ما دفع لازدهار السوق السوداء.

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