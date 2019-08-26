«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن موجة الحرارة العالية التي تشهدها البلاد الآن هي آخر "الموجات الحارة" لهذا الصيف، مضيفا أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم ستتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة ليست عالية، وإنما ارتفاع معدلات الرطوبة هي ما تُزيد الإحساس بالحرارة، مؤكدًا أن مصر تتعرض لموجات رطوبة عالية منذ 4 سنوات وخاصة في شهر أغسطس، ما دفع خبراء هيئة الأرصاد المصرية لتسمية شهر أغسطس بـ"شهر الرطوبة".



وأشار إلى أن الرطوبة العالية مستمرة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، كما أكد أن الرياح ستنشط غدًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.