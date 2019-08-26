فضائح قمة "السبع".. قبلات حارة واختلاس نظرات

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قمة السبع

وصفت وسائل التواصل الاجتماعي قمة مجموعة السبع، بأنه حدث تزايدت فيه التوترات العاطفية بدلا من التصعيد الجيوسياسي.

أثارت جلسة تصوير تقليدية في ختام قمة مجموعة السبع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أصبحت زوجة الرئيس ترامب ميلانيا البالغة من العمر 49 عاما مصدر اهتمام بعد تقبيلها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو البالغ 47 عاما.

وعلق أحد المستخدمين: وكأن ترودو يقول: ميلانيا أتحاولين إغوائي وردت ميلانيا: ألا تجدني جذابة، ورد ترودو: أعتقد أنك الأكثر جاذبية من بين أصدقاء والدي.

وقال آخر: يجب أن يجد الجميع أحدا ينظر إليه كما تنظر ميلانيا إلى ترودو.

في هذه الأثناء، شوهد زوج ميلانيا، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عاما، وهو يقبل امرأتين من زوجات القادة المشتركين في القمة.

وبدت زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون غير مبالية وهي تقبل ترامب على خده وفي نفس الوقت تمسك بيد زوجها.

ولفت تقبيل ترامب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، البالغة من العمر 65 عاما انتباه الجمهور.

ولاحظ المستخدمون أن ترامب أغلق عينيه أثناء تقبيلها بينما بقيت عينا ميركل مفتوحة.

ولوحظ أنه لم يكن هناك تبادل قبلات بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاما وترامب.

وكان حرس الشرف الفرنسي، وقع في خطأ فادح باختلاس نظرات عاطفية إلى ميلانيا ترامب، التقطتها وسائل الإعلام وتحدثت عنها لدى وصول ترامب وزوجته إلى القمة.








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