أردوغان: سنواصل التنقيب.. سنحارب

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أحمد سالم – وكالات

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أعمال التنقيب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أعمال المسح والتنقيب جارية بوتيرة عالية، قائلا:"ليس بإمكان أحد أن يعيق عملنا حاضرا ومستقبلاً".

وقال أردوغان أن القوات البرية التركية ستدخل مناطق شرق الفرات في سوريا، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة، "قريبًا جدا".

وأشار أردوغان في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الاثنين، إلى أن "تركيا مستعدة تماما لتنفيذ خططتها البديلة، في حال تم إجبارها على اتباع طريق آخر غير الذي تريده فيما يخص بشرق الفرات".

وأضاف الرئيس التركي، الذي أعلن في وقت سابق، إنشاء منطقة آمنة عازلة على الحدود مع سوريا بمشاركة أمريكية، "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين".

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي شاركت في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه تركيا "جماعة إرهابية".
وتابع أردوغان، في كلمته، خلال الاحتفال بالذكرى 948 لمعركة ملاذ كرد التي انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين، "إن شاء الله سنكلل نضالنا الممتد من العراق إلى سوريا (ضد إرهابيي بي كا كا/ي ب د)، وصولا إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط ومناطق أخرى، بالنصر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وحول إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، شدّد أردوغان على أنّ "كثرة المكائد الخبيثة في المنطقة لن تحيدنا عن طريقنا"، على حد وصفه.

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