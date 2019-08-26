يهدد زوجته بنشر فيديوهات جنسية لها لتتنازل عن حقوقها

26 أغسطس 2019 - 06:11 م

أطلقت فتاة استغاثتها بعدما صورها زوجها في أوضاع مخلة أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، وذلك لكي يبتزها ويجبرها على التنازل عن حقوقها.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو، كشفت من خلاله تفاصيل مقززة عن الواقعة، قائلة أنه منذ بداية زواجهما وهو يعاملة بإهانة ويقوم بالتعدي عليها بالضرب وإهانتها بكل الطرق؛ إلى أن رفعت دعوى قضائية ضده منذ نحو عام.

وأوضحت أنها تنازلت عن الدعوى بعد ضغط؛ حيث أنه “مسنود من أقاربه” على حد قولها؛ كما أنها تلقت بعد ذلك رسائل واتصالات من فتيات يؤكدن فيها خيانة زوجها لها معهن وتأكدت من صدق قولهن، فيما من أفعاله المنحرفة تصويره لمعلمة بمدرسة ابن شقيقته في وضع غير لائق.

وقالت الزوجة، أنه قام منذ وقت قريب بسرقة أموالها بالقوة بعد التعدي عليها؛ ويطالبها بالرحيل عن منزل الزوجية بابتزازها بمقاطع فيديو صورها لها أثناء ممارسة العلاقة؛ لتأخذ الفيديو وتذهب إلى مباحث الإنترنت في حالة يرثى لها لفظاعة ما به، مناشدة الجهات المعنية بالوقوف إلى جانبها.