اقتراح برلمانى بألا يقل سن عضو "الشيوخ" عن 40 عامًا

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البرلمان

الشيوخ

أبو هميلة

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مجلس الشيوخ دوره محدود (استشاري) على عكس مجلس النواب، لذلك لا يُشترط أن يكون ممثلا لجميع طوائف الشعب، وجميع الأعمار.

وقال إن من شروط عضوية مجلس الشيوخ، أن من يعين فيه يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.

واقترح أبوهميلة، أن يكون 40 عاما حد أدنى خلال انتخاباته القادمة، خاصة أنه يستوجب وجود خبراء في كافة المجالات، وهو ما يفتقده الشباب، فالشباب غير مثقل بالخبرة أو التجربة، ومجلس الشيوخ هدفه الإفادة في الدراسات والأمور الاستشارية، وذلك على عكس مجلس النواب المقبول فيه ان يشمل مؤهلات متوسطة ودنيا ولكن الشيوخ له مستوى محدد في المؤهلات، كما أن مجلس الشيوخ له تاريخه.


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