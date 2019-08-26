  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: اعتبارات سياسية حسمت مدرب المنتخب القادم

ميلانا ترامب

قبلات حارة واختلاس نظرات في قمة "السبع"

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

أرشيفية

تحرير الفتاة السعودية بتركيا ومفاجأة بشأن الخاطف

متعب

سر كره حسام البدري لـ«متعب» و«أبوتريكة»

الرئيسان السيسي وماكرون

تفاصيل.. أهم ما تناولته القمة «المصرية - الفرنسية»

فتاة العياط

تعرف على الموقف القانونى لـ«فتاة العياط»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

«السيسي»: هناك ظاهرة خطيرة تهدد العالم

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس: مكنتش أحب نكون كدا أبدا

العالم

ظاهرة

السيسي

البيئة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.

وأشار السيسي خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة مجموعة السبع بفرنسا إلى أن: "تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا في التصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".

وتابع: "ومن المؤسف أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا يمثل إلا  جزءا لا يذكر من إجمالي الانبعاثات العالمية".

ونوه بأنه يجب توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو تمويل لا يزال قاصرا عن الوفاء بالاحتياجات، ودعا أيضا لتوفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الإفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» من 5 أفراد.. إصابة أسرة بتسمم غذائى فى بنى سويف
» قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"
» بث مباشر.. مباراة النصر السعودي والسد القطري
» العثور على جثة فتاة داخل المقابر في الخليفة
» ترامب: إيران الراعية الأولى للإرهاب فى العالم
» لاحق الفتاة وخدش حيائها.. تأديب كويتي بـ3 آلاف دينار
» بالصور.. البرازيل تسقط آلاف الغالونات على غابات الأمازون
» تفاصيل عرض جالطة سراي لـ«النني»
» دفاع «فتاة العياط»: أمامنا 24 ساعة لجمع الكفالة
» «قمر» يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي
» قوات «الوفاق» تعلن صدّ هجوم لقوات «حفتر» في ليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية