» العثور على جثة فتاة داخل المقابر في الخليفة

26 أغسطس 2019 - 07:05 م

عثر أحد عمال مقابر الإمام الليثي، بمنطقة الخليفة، على جثة فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر، ملقاة داخل المقابر محل عمله.





وتلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من المدعو محمد.م"، 30 سنة، عامل بمقابر الإمام الليثي، دائرة القسم، مفاده العثور على جثة فتاة ملقاة، أثناء مروره لتفقد المقابر محل عمله.





وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، مسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها بالكامل.





جرى التحفظ على الجثة، ونقلها إلى مشرحة زينهم.





وترجح التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



